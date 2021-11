Frontale camion-auto in galleria: uomo estratto dalle lamiere, strada chiusa

GENGA - Schianto nella galleria Sassi Rossi Nord, è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto stamattina lungo la statale 76, in uno dei pochi tratti a doppio senso di circolazione. Coinvolti un autoarticolato ed un’autovettura che, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente.

La squadra di Fabriano, in collaborazione con i sanitari del 118 ha estratto il conducente dell’auto con l'attrezzatura specifica. L'uomo è poi stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino. Anche l’autista del mezzo pesante ha avuto bisogno delle cure dei sanitari. I Vigili del fuoco hanno successivamente messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale ed i Carabinieri. La Strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico. (Foto Vigili del Fuoco)