Investito da un’auto mentre è in sella alla mountain bike, paura in via Marconi 

ANCONA - Auto contro bicicletta in via Marconi. Paura questa mattina per un ciclista di 62 anni, investito per cause ancora in corso di accertamento mentre era in sella a una moutain bike. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'attraversamento pedonale che porta alla Mole. Sul posto la Croce Gialla e l’automedica, l’uomo è stato portato in ospedale con un codice di media gravità.