Un sorpasso e l’alta velocità dietro la morte di Aurora, chiuse le indagini sull’incidente del Cargopier

OSIMO - Un sorpasso e l’alta velocità. L’Alfa Romeo che si è schiantata sulla Oper Astra di Aurora Caruso, la 22enne di Collemarino che ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto il 4 ottobre scorso, davanti al Cargopier, sarebbe andata a 115 chilometri orari prima di impattare con la vettura della vittima. E sarebbe stata anche in fase di sorpasso. Lo ritiene la procura che ha chiuso le indagini in questi giorni. Per la dinamica aveva incaricato un perito. La difesa dell’indagato, rappresentata dall’avvocato Marina Magistrelli, respinge l’ipotesi del sorpasso che sarebbe avvenuto molto prima, all’altezza dell’Ikea. Il 22enne ora chiederà di essere sentito dalla pm Serena Bizzarri. Il giovane, M. B., aveva avuto un altro brutto incidente a febbraio di due anni fa, a Polverigi, e gli era stata sospesa la patente per otto mesi. Poi gli era stata ridata. All'epoca era un neopatentato. Aurora quella sera, erano quasi le 21, aveva finito il turno di lavoro da "Risparmio Casa", il colosso dei prodotti per l'igiene della casa che si trova all'interno del parco commerciale Cargopier, quando ha preso l’auto per tornare a casa. All’incrocio tra via della Sbrozzola e la statale Adriatica è avvenuto l’incidente. La giovane è morta sul colpo. Il limite di velocità per quel tratto è di 70 chilometri all’ora.