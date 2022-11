L’auto sbanda e si capovolge, poi si schianta contro l’albero: Attilio muore a 26 anni

ANCONA - Si schianta con la sua auto lungo la provinciale 33 all'altezza di Chiaravalle, Attilio Ambrogetti muore sul colpo. Aveva 26 anni. Il falconarese, secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo dell’auto la scorsa notte per cause ancora in corso di accertamento: il veicolo si è capovolto per poi finire contro il tronco di un albero. Per Attilio non c’è stato nulla da fare. Sul posto 118 e vigili del fuoco, ma il tentativo di rianimazione da parte dei medici non è stato sufficiente a salvargli la vita.





Tragedia nella notte a Chiaravalle: un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto sulla Sp33, nei pressi del negozio d’abbigliamento Gigolé. Secondo le prime ricostruzioni, Attlio Ambrogetti, residente a Falconara, è deceduto a seguito delle gravissime ferite riportate nello schianto: è finito fuori strada per poi capottarsi più volte e impattare contro un albero.Il tronco ha sfondato il parabrezza e si è conficcato nell’auto su cui il giovane viaggiava da solo, senza lasciargli scampo. All’incidente avrebbero assistito gli amici con i quali stava rientrando a casa da una serata. L’incidente è avvenuto attorno all’1,30: sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere. Inutile, purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo da parte del personale del 118.