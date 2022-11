Paura sull'Asse, donna perde il controllo della sua auto: poi lo schianto contro il guardrail

ANCONA - Perde il controllo della sua auto, sbanda e si schianta contro il guardrail. Paura questa mattina per un'anconetana di 84 anni, coinvolta in un incidente stradale mentre viaggiava sull'asse attrezzato, in direzione Baraccola.

A testimoniare l'accaduto alcuni vigili del fuoco che stavano procedento nella zona al momento dello schianto. Hanno raccontato di aver visto la donna sbandare e poi scontrarsi frontalmente contro le barriere. Oltre a loro sono intervenuti sul posto anche gli operatori della Croce Gialla di Ancona e gli agenti della polizia locale. Per fortuna l'anziana è uscita illesa dal mezzo. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.