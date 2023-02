Schianto sull'asse, scooterista tamponato da un'auto: per lui trasporto in ospedale

ANCONA - Momenti di paura intorno all'ora di pranzo, lungo l'Asse Nord Sud, all'altezza dell'uscita per Tavernelle. Per cause ancora in fase di accertamento uno scooter è stato tamponato da un'auto. In sella al ciclomotore un 72enne che è stato sbalzato sull'asfalto rimanendo ferito.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato l'uomo all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento. Illeso invece il conducente dell'auto.