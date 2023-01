Auto fuori controllo sull'Asse, pauroso schianto contro il guardrail: donna in ospedale

ANCONA - Perde il controllo dell'auto lungo l'Asse mentre guida in direzione della Baraccola, poi si schianta contro il guardrail. Paura stammattina, intorno alle 9, per una donna di 68 anni. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo per le Grazie.

L'automobilista è stata soccorsa dal 118 e dalla Croce Gialla di Ancona. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e la polizia municipale per i rilevamenti. Cause e dinamica ancora in fase di accertamento, ma ad una prima ricostruzione non sembra siano stati coinvolti altri veicoli. La donna non è in gravi condizioni.