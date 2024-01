Incidente sull'Asse, cade in moto a pochi metri dal figlio: è in gravi condizioni

ANCONA - Incidente stradale questa mattina sull'Asse Nord-Sud. Un centauro di 75 anni è in gravi condizioni dopo essere scivolato mentre era in sella alla sua Yamaha 600. Lo schianto è avvenuto sotto agli occhi del figlio che, in sella ad una seconda moto, ha assistito alla scena a pochi metri di distanza. E' stato proprio lui ad allertare i soccorritori, giunti sul posto con l'ambulanza della Croce Rossa, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il 75enne è sempre rimasto cosciente ed è stato portato in ospedale con un codice rosso. Non sembrerebbe, per fortuna, in pericolo di vita.