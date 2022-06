Schianto sull'asse, ci sono dei feriti: in ospedale due automobilisti

ANCONA - Incidente stradale oggi pomeriggio lungo l'asse attrezzato, in direzione Baraccola e nei pressi dello svincolo per la variante. Per cause da chiarire una Ford si è scontrata contro un monovolume bianco. Nel tamponamento sono rimasti feriti due automobilisti, di 34 e 39 anni, entrambi trasportati in ospedale.

Sul posto gli operatori del 118 con la Croce Gialla di Ancona. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.