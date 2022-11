Incidente sull'Asse, auto tranciata in 2 dopo essere finita sotto il guardrail: alla guida un 61enne

ANCONA - Incidente stradale nella serata di ieri lungo l'Asse attrezzato, all'altezza con lo svincolo per via Bocconi. Per cause da chiarire un 61enne ha perso il controllo della sua auto che è finita sotto il guardrail. Il mezzo si è stato praticamente tranciato in due ed è andato distrutto. Il conducente è rimasto miracolosamente illeso riuscendo a liberarsi dalle lamiere in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e operatori della Croce Gialla di Ancona. Il 61enne, nonostante il fortissimo spavento, ha rifiutato il trasporto in ospedale.