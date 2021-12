Cade dal motorino e batte il ginocchio: ragazzino finisce al Pronto Soccorso

Incidente questa mattina sull'Asse attrezzato, in direzione centro, dopo la galleria Baldi. Un minorenne è scivolato con lo scooter. Le cause sono ancora da accertare ma si ipotizza che la caduta sia dovuta a cause di dissesto stradale in quel punto. Sul posto è arrivata subito l'ambulanza della Croce Rossa di Ancona.

Il giovane ha riportato un trauma al ginocchio ed è stato trasportato con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette.