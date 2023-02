Perde il controllo sull'Asse, paura per una giovane automobilista: corsa in ospedale

ANCONA - Perde il controllo dell'auto ed esce di strada. Paura oggi pomeriggio lungo l'asse per una ragazza di 23 anni. L'incidente è avvenuto nella corsia in direzione Baraccola, all'altezza dell'uscita per l'Università.

Sul posto il 118 e la polizia locale, la ragazza è stata portata a Torrette dalla Croce Gialla con un codice di media gravità. Cause e dinamica ancora in fase di accertamento.