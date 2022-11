Incidente sotto la pioggia, l'auto si schianta contro il guardrail dell'asse: prof in ospedale e disagi al traffico

ANCONA - Perde il controllo e l'auto si schianta sul guardrail dell'asse. La conducente, un'insegnante di circa 30 anni anni che stava andando a scuola per prendere servizio, è stata portata a Torrette con un codice di media gravità dall'ambulanza della Croce Rossa. Un tratto in direzione sud, all'altezza dello svincolo per l'università, è stato chiuso per consentire soccorsi e messa in sicurezza. Cause dell'accaduto in corso di accertamento, ma a giocare un ruolo fondamentale nella dinamica dello schianto sarebbe stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Ricostruzione al vaglio della polizia locale.