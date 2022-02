Auto contro guardrail sull’asse: 17enne in ospedale

Perde il controllo dell’auto mentre viaggia con altri due ragazzi a bordo, macchina contro il guard-rail e 17enne in ospedale. E’ successo lungo l’asse in direzione Baraccola.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, non risultano coinvolti altri veicoli. L’esplosione del vetro posteriore ha ferito il 17enne che era a bordo. Il giovane è stato portato a Torrette in condizioni non gravi. Cause in corso di accertamento.