Incidente sull'asse: centrata in pieno da un veicolo, paura per la donna in minicar

ANCONA - Minicar centrata in pieno da un altro veicolo, paura lungo l'asse. E' successo questa mattina all'altezza de Le Grazie. Ad avere la peggio è stata una 45enne, alla guida del mezzo più piccolo, portata a Torrette in ciondizioni non gravi. Sul posto la Croce Gialla, il 118 e la polizia locale per i soccorsi l'accertamento della dinamica.