Sbanda con l'auto, si schianta contro il muro lungo l'Asse: giovane ferito

ANCONA - Perde il controllo dell'auto nella notte, si schianta contro il muro dell'Asse all'altezza dell'uscita per l'Università. Paura per un ragazzo di 22 anni. Il govane, ferito, è stato portato a Torrette dall'ambulanza della Croce Gialla in codice di media gravità. Cause dell'incidente ancora in corso di accertamento.