L'Ape car finisce contro una macchina e si ribalta, 17enne all'ospedale in codice rosso

Scontro fa una macchina e un Ape Car, che si ribalta e resta ferito un 17enne, finito al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, mentre l’altro autista è rimasto illeso. Il fatto è successo alle 15,30 circa, quando sono intervenuti i vigili del fuoco all’incrocio tra via Santa Croce e via Dante, raggiunti anche da polizia locale e carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili urbani, il ragazzo ha tamponato l’auto mentre s’immetteva nella rotatoria. Nell’impatto, il giovane avrebbe battuto la testa contro il parabrezza del’Ape, ferendosi, anche se non ha mai perso conoscenza, tanto da essere riuscito ad uscire da solo dal piccolo motocarro. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma vista la dinamica dell’incidente e le ferite è stato portato in ospedale per ogni evenienza.