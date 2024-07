ANCONA – È stata sbalzata a terra, dopo essere stata centrata da un’auto. È accaduto attorno a mezzogiorno, in corso Carlo Alberto: vittima una 86enne, investita da una macchina guidata da un anziano. La donna, dopo essere stata soccorsa sul posto dal personale sanitario della Croce Gialla, è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Centrata in pieno da un'auto e sbalzata a terra, corsa in ospedale per un'anziana di 86 anni