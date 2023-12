Abbagliata dal sole sbanda e si ribalta sulla bretella: donna in ospedale

ANCONA - Il sole le annebbia la vista e finisce contro il guardrail che le fa da trampolino e la fa ribaltare. Paura questa mattina per un’anziana, al volante di una Citroen C1. Attorno alle 8 la donna, di 80 anni, percorreva l’asse nord-sud, in direzione Baraccola, quando ha urtato contro il guardrail al bivio per le Grazie. Non lo avrebbe visto, perché il sole dritto negli occhi l’ha quasi accecata. Per qualche secondo ha perso la vista e ha perso la traiettoria della strada. Nell’impatto il veicolo si è ribaltato su un fianco, rimanendo in bilico. Sul posto è intervenuto il 118 che ha portato l’anziana in ospedale ma le sue condizioni non erano gravi. Sulla bretella è arrivata anche la polizia locale che si è occupata dei rilievi. L’80enne avrebbe fatto tutto da sola. Qualche disagio si è poi riversato sul traffico in transito a quell’ora.