Asfalto viscido, il mezzo di AnconAmbiente non riesce a frenare e si schianta contro un camion

ANCONA - Perd eil controllo del mezzo di AnconAmbiente: non riesce a frenare a causa dell'asfalto viscido e si schianta contro un camion. Paura stamattina intorno alle 8 lungo via Cristoforo Colombo. Il conducente è rimasto inastrato tra cruscotto e volante. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere per liberarlo. E' stato portato a Torrette in condizioni non gravi dalla Croce Rossa. Sul posto anche la Polizia Municipale.