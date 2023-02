Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail: paura per una 30enne

ANCONA - Paura nella serata di ieri per un incidente stradale avvenuto nei pressi di via Mattei. Per cause da chiarire una donna di 30 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona e gli agenti della polizia locale. La ragazza non lamentava particolari dolori ed ha rifiutato il trasporto in ospedale. Per lei soltanto un grande spavento.