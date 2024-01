Viaggia contromano e provoca un frontale, tre le auto coinvolte. Tra i feriti anche una bambina

ANCONA - Paura nella notte tra sabato e domenica in via Marsala dove quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione un automobilista, viaggiando contromano, ha centrato in pieno un altro veicolo che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Nello schianto uno dei due veicoli è schizzato contro una terza auto parcheggiata. In ospedale sono finite 4 persone: tra loro anche una bambina che è stata trasportata al Salesi per le cure del caso. Nessuno, per fortuna, è in pericolo di vita.