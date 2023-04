Auto contro scooter in via Giordano Bruno, 16enne sbalzato sull'asfalto: sul posto i soccorsi

ANCONA - Un 16enne è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo via Giordano Bruno, non distante da piazza Rosselli. Il giovane era alla guida del suo scooter quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato contro un'automobile. E' successo intorno alle 18.

Il 16enne è stato sbalzato sull'asfalto e per lui è stato necessario l'intervento del 118. Sul posto infatti sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona per il successivo trasporto in ospedale. Il ragazzo non è in pericolo di vita.