Auto contro un furgone, frontale in via Flaminia: sono tre i feriti

E' di tre feriti, di cui due in codice rosso, il bilancio del frontale avvenuto ieri sera in via Flaminia, nei pressi del viadotto che conduce alla Zipa. L'incidente, dove un furgone ed un'autovettura sono andati distrutti, ha coinvolto una coppia di Loreto ed un automobilista straniero. Ad avere la peggio è stata una donna di circa 40 anni ed il proprietario del furgone, entrambi trasportati in ospedale con un codice rosso. Meno gravi invece le condizioni dell'altro uomo. Sul posto il 118 con l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale regionale di Torrette.