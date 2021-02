Choc in via Flaminia, perde il controllo e si ribalta: paura per una ragazza

ANCONA - Perde il controllo della sua auto e si ribalta lungo via Flaminia. Sono stati attimi di paura quelli vissuti nella serata di ieri, intorno le 22. A bordo del veicolo una ragazza che per fortuna è rimasta illesa ed è uscita da sola dal mezzo. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 ed i vigili del fuoco. L'automobilista ha rifiutato il trasporto in ospedale.