Schianto a Torrette, auto contro il mezzo dei vigili del fuoco: c'è un ferito grave

Incidente stradale questa mattina, intorno le 9, in via Conca. Per cause ancora in fase di accertamento, all'altezza della rotatoria del McDonald's, un'auto avrebbe sbandato per poi schiantarsi contro un mezzo dei vigili del fuoco, in zona per un intervento.

L'autista del veicolo è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.