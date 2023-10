Schianto tra due auto, coinvolti 4 ragazzi che stavano tornando da una partita di calcio

ANCONA - Quattro ragazzi, tra cui due minori, e due adulti. Sono sei le persone coinvolte nell'incidente stradale avvenuto ieri sera (venerdì) all'incrocio tra via Castellano e via Colle Verde, ad Ancona.

I ragazzi coinvolti, tutti di nazionalità albanese, stavano tornando da una partita di calcio quando la loro auto, per cause in fase di accertamento, si è schiantata contro un altro veicolo. Ad avere la peggio un uomo di 70 anni che si trovava alla guida del mezzo dei giovani calciatori. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Ancona che hanno trasportato il ferito in ospedale. Non è grave. Nessuna conseguenza per i ragazzi.