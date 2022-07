Cade con lo scooter dove ci sono i lavori: 57enne finisce in ospedale

ANCONA - Rovinosa caduta in via del Castellano: preparatore dei portieri di 57 anni finisce in ospedale. E' accaduto oggi pomeriggio verso le 16,15 circa.

In quel tratto sono in corso i lavori e, a quanto si apprende, l'operaio che in quel momento si trovava a dirigere il traffico lo avrebbe invitato a passare con il mezzo sul lato non asfaltato. Così l'uomo, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. E' stato soccorso dal personale della Croce Gialla di Ancona e trasportato in codice giallo a Torrette.