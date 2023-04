Tamponamento a catena, 4 le auto coinvolte: in ospedale due giovani fratelli anconetani

ANCONA - Tamponamento a catena nella serata di oggi lungo via Albertini. Da un primo riscontro sarebbero 4 i mezzi coinvolti. Sul posto è stato necessario l'intervento della polizia locale e dell'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. In ospedale due fratelli anconetani, di 28 e 30 anni. Le loro condizioni per fortuna non risulterebbero gravi. Entrambi ora si trovano all'interno del nosocomio di Torrette.