Salgono in auto, un camion le aggancia: mamma e figlia di 8 anni all'ospedale

E’ stato un attimo. Pochi secondi in più e sarebbe successa una tragedia. Mamma e figlia hanno temuto il peggio quando hanno visto arrivare il camion. Erano appena salite in auto: il tempo di chiudere lo sportello e il botto, tremendo.

Un tir spagnolo, mentre procedeva verso il Piano, nela parte alta di via della Montagnola ha agganciato l’auto in sosta e se l’è trascinata via, sotto gli occhi della polizia locale che era presente in zona con una pattuglia. Nell’auto c’erano una mamma con la figlia di 8 anni.

Tanto spavento, ma per fortuna le loro condizioni non sono preoccupanti: sono state portate per accertamento al Salesi dalla Croce Gialla. E’ accaduto attorno alle 17 di oggi. Il conducente del tir è stato poi fermato dalla polizia locale.