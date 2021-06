Incidente in città, scooter contro auto: donna al pronto soccorso

Ad avere la peggio è stata la donna in sella allo scooter che, dopo essere stata sbalzata sull'asfalto, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e portata in ospedale

Paura nel pomeriggio di oggi all'altezza dell'incrocio tra via delle Grazie e via Macerata. Per cause ancora in fase di accertamento uno scooter si è schiantato contro un'auto. Ad avere la peggio la donna in sella al moticiclo che è stata sbalzata sull'asfalto rimanendo ferita.

Ad intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita. E' il terzo incidente quest'oggi ad Ancona dopo quello sulla Variante, all'altezza dell'ospedale, e quello in via Esino.