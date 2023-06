Travolta mentre è in sella al suo scooter, paura nella notte per una 15enne

ANCONA - In sella al suo scooter stava viaggiando lungo via Maggini quando è stata urtata da un'auto ed è finita a terra. E' successo intorno poco prima della mezzanotte di ieri (venerdì). Lei è una ragazza di 15 anni anconetana che è rimasta a terra in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trasportata in ospedale per accertamenti. Per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia.