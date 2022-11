Incertezza alla guida, sacerdote centra il guardrail. Il prelato viaggiava insieme ad una suora

ANCONA - L’incidente è avvenuto stamattina (giovedì 3 novembre) intorno alle 10 lungo via 1 Maggio alla Baraccola. Un sacerdote 82enne si trovava alla guida della sua Fiat Panda mentre a bordo trasportava una suora di 54 anni. La dinamica è ancora da appurare, ma da un primo riscontro è sembrata plausibile la tesi secondo cui il sacerdote abbia avuto un’incertezza sulla strada da imboccare mentre percorreva la zona della Baraccola sud all’altezza del bivio per l’Aspio. Una manovra improvvisa che avrebbe lasciato spiazzato l’anziano sacerdote che, nella concitazione del momento, non è riuscito a mantenere l’auto in carreggiata. Ed è finito dritto sul guardrail. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Gialla. Le condizioni dei due non hanno destato particolari preoccupazioni, ma per sicurezza sono stati trasportati all’ospedale regionale di Torrette per una visita più approfondita. Il sacerdote, infatti, nell’impatto avrebbe battuto la testa nel montante dell’automobile, seppure senza riportare ferite preoccupanti. Mentre la suora non ha ravvisato escoriazioni o contusioni, ma anche per lei si è optato, in via precauzionale, per il trasporto al nosocomio.