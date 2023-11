Ragazza di 14 anni tampona un'auto e finisce in ospedale

ANCONA - Stava viaggiando lungo via Grotte, nel quartiere di Posatora, quando è rimasta coinvolta in un incidente stradale. A farne le spese proprio lei, una ragazza di 14 anni, che è finita a terra mentre si trovava in sella al suo scooter. E' successo oggi pomeriggio.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la giovane non abbia visto l'auto che la precedeva, tamponando il mezzo che stava in quel momento frenando. Per lei è stato necessario il trasporto in ospedale a bordo dell'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Non è in pericolo.