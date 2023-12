Tamponamento in piazza, in ospedale giovane mamma e un neonato di 14 giorni

ANCONA - E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in piazza Rosselli, ad Ancona. A finire in ospedale una giovane mamma di circa 20 anni e la figlia di appena due settimane di vita. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti due mezzi. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno preso in cura madre e figlia per il successivo trasporto rispettivamente all'ospedale regionale di Torrette ed al Salesi di Ancona. Nessuna di loro è in pericolo di vita.