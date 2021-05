Perde il controllo dell'auto e fa strike di 13 pali, poi scappa: doppia multa per il conducente

Scatta la doppia multa per un automobilista che sulla Flaminia questa mattina ha danneggiato 13 pali parapedonali per poi darsela a gambe. Gli agenti di polizia locale in meno di tre ore hanno trovato il responsabile alla guida di un suv grigio e sanzionato per perdita di controllo di veicolo e danneggiamento di segnaletica stradale. Così ora l'uomo dovrà risarcire il danno all’amministrazione comunale.

Dopo aver perso il controllo del mezzo e urtato i pali, nonostante l’auto danneggiata, il guidatore ha prima raccolto i frammenti di carrozzeria, e poi si è allontanato senza preoccuparsi di fornire i dati necessari per l'addebito delle spese di riparazione. A vedere la scena un passante che ha avvisato subito la municipale. Dopo i primi rilievi del caso i vigili, coordinati dalla comandante Liliana Rovaldi, si sono attivati per rintracciare il trasgressore. Ad incastrarlo sono state le telecamere posizionate sulla strada.