La ruota si stacca dopo lo schianto, mezzi distrutti. Due i feriti nell'incidente di via Posatora

ANCONA - Un impatto così violento da far saltare una ruota. Paura nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, di fronte alla chiesa di via Posatora. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra di loro. Ad avere la peggio un ragazzo di 26 anni che è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale per accertamenti.

Il secondo giovane coinvolto, un 20enne, ha invece rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e la polizia locale.