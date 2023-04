Perde il controllo del mezzo e abbatte la segnaletica, ragazzo in ospedale

ANCONA- Perde il controllo del furgoncino, finisce sul marciapiede e abbatte le barriere di protezione per i pedoni e un cartello della segnaletica stradale. Incidente questa mattina in via della Madonnetta nei pressi del capolinea dell’autobus. Alla guida un ragazzo anconetano di 23 anni trasportato dalla Croce Gialla al pronto soccorso dell’Ospedale di Torrette con un politrauma e codice di media gravità.