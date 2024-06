Choc al Pinocchio, pedone attraversa la strada e viene travolto sulle strisce pedonali

ANCONA - Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un'auto lo ha centrato in pieno e lo ha sbalzato per metri sull'asfalto. Investimento nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 18.30, nei pressi della farmacia del Pinocchio. Il pedone travolto è un 62enne albanese. Un impatto così violento da sfondare il parabrezza del veicolo. Secondo una prima ricostruzione, da accertare, l'autista sarebbe stato accecato dal sole e non avrebbe visto il 62enne mentre attraversava la strada.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Ancona e l'automedica del 118. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita.