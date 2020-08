Attraversa la strada, automobilista non se ne accorge e lo investe: paura sul viale

Aveva quasi terminato di attraversare la strada quando un’auto l’ha investito. E’ successo questa mattina lungo il Viale della Vittoria, sulla corsia che porta al Passetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Gialla per soccorrere l’uomo, un 82enne anconetano, che è stato accompagnato all’ospedale di Torrette in codice giallo. Sul posto anche la polizia locale per rilevare l’incidente.