Attraversa all'incrocio, automobilista non frena in tempo: centrato in pieno

Attraversa la strada e viene investito da un’auto. All’ospedale è finito un uomo di 56 anni, operaio di una ditta esterna del porto.

E’ accaduto attorno alle 17,30 in corso Amendola. Il 56enne stava attraversando la strada all’incrocio con via Damiano Chiesa quando è stato urtato da un’auto. Subito è stato allertato il 118.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato il ferito a Torrette in codice di media gravità. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi dell’incidente e per la gestione del traffico.