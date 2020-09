Schianto all'incrocio maledetto, centauro vola per metri: all'ospedale in codice rosso

Ennesimo incidente all’incrocio maledetto. E’ accaduto ieri pomeriggio attorno alle 16 sulla Flaminia, all’altezza dello svincolo per via Conca.

Un giovane falconarese è finito all’ospedale in codice rosso. Il trentenne, in sella alla sua moto, stava percorrendo la Flaminia in direzione Ancona quando si è scontrato con l’auto condotta da una donna, impegnata nella svolta a sinistra su via Conca. L’impatto è stato molto violento. Il casco ha salvato la vita al giovane che ha sfondato il parabrezza dell’auto e poi è volato per diversi metri, battendo violentemente sull’asfalto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto è intervenuto subito il 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato il centauro al vicino ospedale regionale in codice rosso con un femore fratturato. Il traffico è andato in tilt: sul posto, per i rilievi e per la gestione della circolazione, la polizia locale.