Schianto in galleria, coinvolti furgone ed auto. Due i feriti: uno di loro trasportato in ospedale

ANCONA - Incidente stradale oggi pomeriggio all'interno della galleria San Martino. Per cause in fase di accertamento un furgone si è scontrato contro un'autovettura. A rimanere feriti due automobilisti: un 35enne ed un ragazzi di 21 anni. Quest'ultimo è stato medicato sul posto mentre l'altro è stato caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Le sue condizioni per fortuna non sono preoccupanti. Disagi alla circolazione per tutta la durata dei soccorsi. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e gli agenti della poliza locale.