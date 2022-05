Auto contro scooter lungo il viale, sul posto i soccorsi: in ospedale una 50enne

Incidente stradale questa mattina lungo il viale della Vittoria, ad Ancona. Per cause in fase di accertamento una donna di 50 anni è rimasta ferita a seguito di uno scontro tra auto e scooter.

La donna è stata soccorsa dagli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trasportata in ospedale con un codice di media gravità. Per lei un grande spavento ma nessuna grave conseguenza fisica. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.