L'ambulanza si schianta contro un blindato: un ferito all'ospedale

Incidente sulla Statale 76, in direzione Roma, questa mattina intorno alle 12. A quanto si apprende il conducente di un’ambulanza, complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia, avrebbe perso il controllo e impattato frontalmente un mezzo portavalori. Per fortuna i due mezzi procedevano lentamente e non vi sarebbero dunque feriti gravi.

La guardia giurata che guidava il blindato (vuoto) è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette e non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo per l’autostrada A14, all’altezza di Chiaravalle. Inevitabili i disagi al traffico. Lo svincolo è rimasto chiuso per circa un’ora. Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri di Falconara.