ANCONA - Incidente tra un’ambulanza e un autobus extraurbano, ferita una passeggera del mezzo pubblico che è stata sbalzata dal sdile. Sul posto, in via Cristoforo Colombo, è intervenuto il personale del 118 e la Croce Rossa di Ancona.



E’ successo intorno a mezzogiorno. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia stradale. L’ambulanza, appartenente a una Onlus di fuori città, viaggiava senza pazienti quando si è scontrata con il bus che procedeva in direzione centro. La donna, 65 anni, sarebbe finita con la testa incastrata in uno sportello. E’ stata portata a Torrette in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco.