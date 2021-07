Ubriaco al volante, tampona un'auto ferma con a bordo una famiglia: denunciato

Ubriaco al volante tampona una macchina con a bordo una famiglia di Trecastelli. E' quando accaduto ieri sera verso mezzanotte in via Giordano Bruno, a Senigallia.

L'uomo, un 36enne di Senigallia, ha tamponato l'utilitaria ferma in attesa di immettersi nella rotonda vicino al casello autostradale. Le tre persone a bordo dell'auto tamponata sono dovute andare in ospedale per farsi medicare. Per loro una prognosi di 7 giorni.

Fermato dai carabinieri di Senigallia è stato sottoposto ad alcol test e ha registrato un tasso alcolemico pari a 1,38 grammi per litro. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per lui patente ritirata.