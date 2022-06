Alberto e Stefania, investiti e uccisi: alcol nel sangue dell’automobilista, ma non era ubriaca

MONTEMARCIANO - La donna alla guida dell’auto che ha travolto Alberto Catani e la fidanzata Stefania Viterbo a Marina di Montemarciano aveva bevuto, ma il tasso alcolemico rilevato non costituisce un aggravamento dell’accusa. La donna dovrà comunque rispondere di duplice omicidio stradale.

Nel sangue, l’indagata aveva un tasso alcolemico di 0,71 g/l mentre non risultano tracce di assunzione di droga. La tragica morte di Alberto Catani e della sua compagna Stefania Viterbo ha gettato nel lutto e nello sconforto l'intera comunità. Sono stati travolti mentre andavano in bicicletta sul lungomare. Alla guida della Panda c'era la 38enne insieme a sua figlia di 7 anni. La conducente era stata arrestata in flagranza per omicidio stradale e, su disposizione del pm di turno, subito rilasciata per carenza di esigenze cautelari.