La quercia cade su un'Ape car, ferito un ragazzo di 16 anni. E' successo stamattina a Corinaldo, in via dell'Incancellata. Il giovane ha riportato fortunatamente solo ferite lievi ed è stato portato all'ospedale di Senigallia. SUl posto i carabinieri e i vigili del fuoco, ancora all'opera per liberare la strada.