Sbanda, finisce in un campo e si ribalta più volte: grave una 20enne

AGUGLIANO - Stava procedendo lungo la strada che porta a Casine di Paterno quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua auto ed è finita in un campo, ribaltandosi più volte. E' successo questa mattina intorno le 8.15. Alla guida una ragazza di 20 anni, residente ad Agugliano, che è rimasta incastrata tra la lamiere.

Sul posto l'automedica del 118, l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona, Icaro01 ed i vigili del fuoco. Per la giovane automobilista è stato necessario il trasporto in ospedale con un codice rosso.